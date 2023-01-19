شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد منافذ السلع الثابتة بمركزى الصف وأطفيح والان مع تفاصيل الخبر
ووجه نائب المحافظ، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
ووجه النائب، بضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ الثابتة المعدة والمتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحه بها.
رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية العميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف، والشركة المنفذه لأعمال الرصف.
وكان إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، قد تفقد المنافذ الثابتة لعرض المنتجات والسلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة لمختلف فئات المواطنين بقرية المنوات بمدينة أبو النمرس، كما تفقد أعمال التطوير والرصف بشارع ترسا العمومي بالمدينة بطول 3كم.