شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد منافذ السلع الثابتة بمركزى الصف وأطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بطريق جسر داوود، بداية من طريق 21 حتى شارع الجيش ومشروعات التوسعة والتطوير بشوارع المركز ويوسف السباعي والمعهد الديني، تمهيدا لبدء أعمال الرصف.

ووجه نائب المحافظ، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما تفقد نائب المحافظ، المنافذ الثابتة لعرض المنتجات والسلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة لمختلف فئات المواطنين بمدينة الصف وقرية صول بمركز أطفيح، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق ومتابعة منافذ السلع الغذائية بالأسعار المناسبة من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين.

ووجه النائب، بضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ الثابتة المعدة والمتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحه بها.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية العميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف، والشركة المنفذه لأعمال الرصف.

وكان إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، قد تفقد المنافذ الثابتة لعرض المنتجات والسلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة لمختلف فئات المواطنين بقرية المنوات بمدينة أبو النمرس، كما تفقد أعمال التطوير والرصف بشارع ترسا العمومي بالمدينة بطول 3كم.