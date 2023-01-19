وزير الخارجية اليونانى يستقبل السفير المصرى فى أثينا

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية اليوناني " نيكوس دندياس" اليوم السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان، حيث تم التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، والعمل على تكثيف الجهود لاستشراف آفاق تعاون جديدة، خاصة في مجالات التبادل التجاري والاقتصادي، والاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

أشارت وزارة الخارجية فى بيان صحفي لها، الخميس، إلى مناقشة عدد من التطورات الإقليمية الراهنة، وسبل تنسيق المواقف والرؤى بين البلدين إزائها.