شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بلندن يشارك فى مائدة حوار حول فرص الاستثمار المستدام بالسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير شريف كامل، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، في مائدة حوار مع ممثلي القطاع الخاص البريطاني لبحث فرص الاستثمار بالمشروعات المستدامة في السوق المصري، فضلاً عن مناقشة تطورات أداء الاقتصاد المصري في ظل تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وشارك في مائدة الحوار كل من السير جيفري دونالدسون، مبعوث رئيس الوزراء البريطاني للتجارة مع مصر، جاريث بايلي، السفير البريطاني في القاهرة، وكذلك مديرة قطاع الاستثمار بمشروعات البنية التحتية في مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية، وذلك بتنظيم من الغرفة التجارية المصرية البريطانية.

صرَّح السفير كامل بأن مصر والمملكة المتحدة تعتزان بما يجمعهما من روابط متميزة في كافة القطاعات التجارية والاستثمارية، والتي توطدت أصولها على مدار العقود الماضية من خلال استمرار التنسيق والمتابعة الوثيقة في إطار القنوات الرسمية وعبر ممثلي القطاع الخاص، مؤكداً حرص الجانب المصري بالتنسيق مع نظرائه في المملكة المتحدة على التعامل مع كافة شواغل قطاع الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهامة بالمجالات محل الاهتمام، ومنها مشروعات البنية التحتية المستدامة، والاستثمار في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من فرص هامة بالعديد من الصناعات الحيوية، وكذلك الفرص التي ستوفرها وثيقة سياسة ملكية الدولة إثر إتاحة مساهمة أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

كما أكد السفير كامل على أهمية استفادة القطاع الخاص من آليات التعاون التي تكفلها اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية الموقعة بين البلدين في ديسمبر 2020، مشيراً إلى زيادة حجم التبادل التجاري منذ التوقيع على الاتفاقية، وكذلك انعقاد الدورة الأولى لمجلس المشاركة المصري البريطاني برئاسة وزيري خارجية البلدين في يوليو الماضي، والتطلع للبناء على مخرجات اجتماع مجلس المشاركة للوصول بأطر التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة إلى المستويات المرجوة.

من جانبه، أعرب مبعوث رئيس الوزراء البريطاني للتجارة مع مصر عن تقديره لأطر التعاون المتنامية بين مصر والمملكة المتحدة، وحرصه على تحديد مشروعات معينة لتطوير التعاون بمجالي التجارة والاستثمار خلال الفترة القادمة، وذلك استناداً إلى دعم رئيس الوزراء البريطاني لهذا الأمر، وكذلك الفرص الاستثمارية الهامة التي يتيحها الاقتصاد المصري في القطاعات الجاذبة لمجتمع الأعمال البريطاني، داعياً ممثلي القطاع الخاص لزيارة مصر ضمن البعثة التجارية المقرَّر تنظيمها أوائل مارس القادم للتعرف على الإمكانات المتاحة للاستثمار في المجالات المختلفة.