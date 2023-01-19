شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لرفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين فى الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل حي الدقي بمحافظة الجيزة حملاته اليومية المفاجئة لرفع كافة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام؛ لضبط الشارع وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، شن الحي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، بشارع أحمد الزيات وشارع ثروت أمام جامعة القاهرة، وإيداع المضبوطات في مخازن الحي، وذلك تحت غطاء أمني من شرطة المرافق بقيادة المقدم هيثم خلف رئيس مكتب الدقي.

وشهدت الحملة، مراجعة ترخيص الأكشاك والمحلات التجارية، وكذا التوعية بأهمية سرعة التوجه لإدارة ترخيص المحلات للتقديم وتقنين أوضاعهم، وفقا لقانون 154 ولائحته التنفيذية والمحددة لاشتراطات الترخيص وفقا لنوع النشاط.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.