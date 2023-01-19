شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إنشاء سور بطريق المنطقة الأثرية بسقارة فى البدرشين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
ويشهد الطريق أعمال تطوير شاملة، بطول 2.5 كم بداية من منطقة مثلث سقارة إلى مدخل المنطقة الأثرية، تستهدف رصف وتوسعة الطريق ليصل عرضه إلى 16 م بدلا من 8م، وتدعيمه بأعمدة إنارة وأرصفة مشاة وكاميرات مراقبة، وذلك بمتابعة محمود زين شنب رئيس المركز.
ويعد طريق مدخل المنطقة الأثرية بسقارة من أهم الطرق التي يجرى تطويرها ورفع كفاءتها بمركز البدرشين؛ كونه يعد محورا حيويا لأهالي المركز، وبوابة عبور الأفواج السياحية إلى المنطقة الأثرية بالمدينة.
ويشهد مركز البدرشين، أعمال رصف وتطوير شامل لـ5 شوارع هامة، وهي شوارع الجمهورية، وصيدناوى، والمستشفى، والإدارة الصحية، وعباس عناني، تشمل أعمال تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف للأمطار؛ لتسهيل حركة سير المواطنين.