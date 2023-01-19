شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تفتتح مكتب توثيق حلوان الجديد بعد تطويره وتحويله من يدوى لإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفتتح المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون ابنية المحاكم، والدكتور جمال يقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى، وعدد من نواب حلوان، فرع توثيق مدينة حلوان الجديدة، بناء على تكليف من المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة عدد مكاتب وفروع التوثيق وتزويد هذه المكاتب بأحدث التقنيات التكنولوجية وأفضل العناصر البشرية لتأدية الخدمة المواطنين على أكمل وجه.

وحضر الافتتاح المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون ابنية المحاكم والمستشار سليمان صقر عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والدكتور جمال يقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء المجالس النيابية بينهم النواب محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ وعبدالنعيم حامد وعرفة صالح عضوي مجلس النوب.

وبدأ الافتتاح بتفقد الحضور للمقر الجديد حيث قاموا بمصافحة الموظفين القائمين بالعمل بداخله، ووجه المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل للشهر العقارى، دعوته للقائمين على المكتب لحسن معاملة المواطنين مشيراً إلى أن هذا هو الدور الأساسى الذى تسعى إليه الوزارة، موضحا لهم بضرورة الاستمرار فى المتابعة لأنجاز المعاملات المقدمة للمواطنين فى اقل وقت ممكن.

كما أكد مساعد وزير العدل أيضاً على أن المستشار عمر مروان و ير العدل أكد على أن السيارات المتنقلة والتابعة لوزارة العدل ماهى إلا لدعم المكاتب التى بها كثافة كبيرة من المواطنين لتيسيير الخدمة ، أو الأماكن الخالية والنائبة عن مكاتب التوثيق.

وأكد المستشار أشرف حجازي على وجود توجيهات من وزير العدل المستشار عمر مروان، على أن ماتم افتتاحه من مكاتب جديدة مؤخرا ومنها فى مدينة حلوان ، نحو 82 فرع على مستوى الجمهورية بدأت العمل كفترة مسائية، وذلك تيسييرا على المواطنين وخاصة ممن يعملون صباحا وتمنعهم ظروف أعمالهم من التعامل مع مكاتب الشهر العقارى.

كما أوضح المستشار أشرف حجازى، بأن المواطن الذى يتبث بأنه مريض بشهادة طبية حكومية وأن حالته الصحية تمنعه من التوجه لمكتب الشهر العقارى ، يتم التعامل معه فورا بالذهاب إليه واستخلاص ما يريده من أوراق وطلبات التوثيق.

ومن جانبه وجه نائب الشيوخ محمود بكرى شكره وتقديره للمستشار عمر مروان وزير العدل ولمساعديه على مايبذلونه من جهود كبيرة تعبر عن إيمان وزارة العدل من حرصها على خدمة المواطنين، من خلال هذا التعاون المثمر والمستمر، وهو ما يراه الجميع اليوم من افتتاح المكتب الجديد بمدينة حلوان، مشيراً إلى حرص الوزارة على تطوير مكاتب الشهر العقارى بما يتلائم مع التحويل الرقمي، وكذلك فى ركيزة المواطنين تحديداً، من خلال رعايتهم والاهتمام بشؤونهم.

وأوضح محمود بكرى بأن مدينة حلوان منطقة كثيفة ومأهولة بالسكان وكبيرة ، وبذلك الافتتاح سيخفف عن أعباء المواطنين.

الجدير بالذكر أن فرع توثيق مدينة حلوان الجديدة يعد نقلة نوعية في تأدية خدمة التوثيق للمتعاملين بأحدث الطرق والتيسيرات لاسيما وأن هذا المكتب يعمل بنظام الشباك الواحد وبه عدد 6 شبابيك لتأدية الخدمة للجمهور في أسرع وقت ممكن، والذى يبدأ الخدمة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة والنصف عصرا، وجاري ادراجه ضمن المكاتب التي تعمل خلال فترة مسائية.

وأعرب الدكتور جمال يقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى عن سعادته البالغة لافتتاح هذا الفرع بهذا المستوى المأمول ووجه الشكر للمستشار عمر مروان لما يلمسه من المتابعة الدائمة من سيادته وحرصه الدائم على تأدية الخدمة للمتعاملين مع الشهر العقاري بكل سهولة ويسر.

وأشار إلى أن هذا الفرع الذي تم افتتاحه اليوم يعد فرعا من ضمن المكاتب المطورة بأحدث التقنيات الحديثة التي سيتم افتتاحها قريبا بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل.