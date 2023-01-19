شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تجرى القرعة الثانية لتسكين 91 أسرة من متضررى سيول الديسمى بالصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، وهند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، اليوم الخميس، فعاليات القرعة العلنية للمرحلة الثانية للوحدات السكنية الخاصة بالأسر المتضررة من سيول قرية الديسمى بمركز الصف.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتنسيق الجهود مع كافة الجهات المعنية لتوفير وحدات سكنية حضارية بديلة لقاطني المناطق غير الآمنة وانطلاقا من خطة الدولة لضمان حياة مستقرة ومستوى معيشي أفضل للمواطنين.

وأشار نواب المحافظ، إلى أن القرعة شملت 91 وحدة سكنية، سيتم تسليمها للأسر المستحقة كمرحلة ثانية، وذلك للمتضررين من مخر سيل الديسمى بمركز الصف مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي.

جدير بالذكر، أن محافظة الجيزة أجرت قرعة علنية لعدد 82 من الأسر المستحقة بالمرحلة الأولى لمتضرري العزبة الشرقية بالديسمي، بالإضافة إلى أنه سيتم إجراء قرعة المرحلة الثالثة خلال الفترة المقبلة لاستكمال تسكين المواطنين المستحقين، وذلك في إطار خطة الدولة بتوفير سكن آمن للمواطنين.

وكانت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، قد تفقدت منازل المواطنين التى تم تطويرها فى القرى الأكثر احتياجا بمركز ومدينة العياط، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نحو تفعيل التعاون المثمر بين أجهزة المحافظة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.

وأوضحت النائبة، أن المنازل التى تم تطويرها ورفع كفاءتها جاءت من خلال التعاون مع إحدى المؤسسات والتى قامت من خلالها المؤسسة بأعمال البناء وكافة أعمال التشطيبات الداخلية بأربع قرى بمركز ومدينة العياط، وهي قرى بيدف بواقع 26 منزلا وقرية أبو رويش بواقع 16 منزلا وقرية كفر الضبعى بواقع 37 منزلا وقرية منشأة بواقع 21 منزلا.



قرعة محافظة الجيزة



جانب من قرعة محافظة الجيزة