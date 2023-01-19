شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن فرص عمل لذوى الهمم فى الإسكندرية بمزايا تأمين صحى واجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بشأن توفير فرص عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة فى إحدى شركات القطاع الخاص، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بخصوص الاهتمام بتلك الفئة وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة لهم، وتكثيف الحملات على المنشآت كثيفة العمالة وضمان تطبيقها لأحكام قانون حقوق ذوى القدرات وتعيين نسبة 5% من بين عمالها من تلك الفئة.

وأوضح مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في تقريره، أن المديرية حريصة على الاهتمام بذوى الهمم وتوفير فرص تدريب مهنى، وفرص عمل لائقة ومناسبة لحالة الاعاقة لديهم، وإيماناً منها بذلك قامت بالتعاون مع إحدى الشركات بتوفير عدد من فرص العمل لذوى القدرات للعمل بداخلها.

وأضاف مدير المديرية، أن الأرواق اللازمة للتقديم كارنيه الخدمات المتكاملة، والموقف من التجنيد، مع توفير تأمينات إجتماعية وصحية ووسائل إنتقال للمقبولين، على أن يتم تلقى الطلبات بديوان عام المديرية إدارة بحوث العمالة وعنوانها خلف نقابة الأطباء – شارع سيد فهمى من مصطفى كامل بسموحة.

وفي سياق متصل، نظمت مديرية القوى العاملة ببنى سويف، زيارة ميدانية لأحد مصانع السيراميك، والأدوات الصحية بالمنطقة الصناعية بكوم ابوراضى بالواسطى، يأتى ذلك ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التى تقوم بها المديرية على المنشآت كثيفة العمالة التى تعمل داخل المحافظة للإطمئنان على سير العمل والإنتاج بداخلها وتعزيزاً لعلاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال وتوفير مناخ عمل مناسب.

وأوضحت مديرية القوى العاملة ببنى سويف في تقريرها الذى تلقته الوزارة، ان المديرية نظمت زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى بالواسطى للاطمئنان على أحوال العمال وسير الانتاج بداخلهم.

ونوهت المديرية إلى أن المصانع يتوفر بها موصلات مجانية لكافة أنحاء المحافظة مع وجود مميزات خاصة وحوافز انتاج للعاملين، كما تقوم بتوفير رعاية صحية وتأمينية لجميع العاملين، مع التأكيد على دور المديرية الهام في توفير فرص عمل لائقة للشباب داخل المنشآت العاملة بالمحافظة خاصة ذوى الهمم واستكمال نسبة الـ 5 % من إجمالى العمال من تلك الفئة، مع التأكد من تطبيق الحد الادنى للأجور لجميع العاملين وفق آخر كتاب دورى صادر من الوزارة.

كما تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بشأن تنظيم ندوة تثقيفية فى مجال السلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة ورعايتها، بإحدى الشركات الخاصة بحضور 26 من العاملين بالشركة، وذلك برعاية الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف التوعية حول اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت لحماية العاملين والمترددين وكيفية تطبيقها والالتزام بأحكام قانون العمل فى هذا الشأن.

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، فى تقريره أنه تم استعراض الأهداف الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والتي تشمل حماية العنصر البشري وحماية المنشأة لتوفير بيئة عمل آمنة، وأيضاً الأحكام التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في هذا المجال، كما تم التطرق إلى بعض اختصاصات القوي العاملة لوحدة العمالة غير المنتظمة وما تقدمه من خدمات صحية واجتماعية متكاملة لرعاية هذه الفئة.