شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 3 معامل من معهد التناسليات الحيوانية تحصل على "الأيزو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعيه بوزارة الزراعة أنه ‏تم تجديد الإعتماد لعدد 3 إختبارات " البروسيلا والليكوزيس والخلايا الجسدية باللبن" طبقا لإجراءات المواصفة الدولية أيزو 17025:2017 لإعتمادات المعامل التشخيصية،

‏وتوسيع مجال الإعتماد ليشمل إعتماد (12) إختبار جديد فى مجال تشخيص الأمراض التناسليه المختلفه بهدف تعظيم الأداء التناسلى لحيوانات المزرعه وزيادة نسبة الخصوبه والسيطرة على الأمراض التناسلية المختلفه مما يضمن زياده فى معدلات الولادات على مستوى المزارع النظاميه والفلاح الصغير وتاتى أهمية هذه الإختبارات فى كونها تشمل الأمراض التى تنتقل عن طريق السائل المنوى مثل الليكوزيس واللسان الأزرق والأمراض التناسلية التى تسبب الإجهاض أوالموت المبكر للأجنه داخل الرحم مثل الإسهال البقرى ,اللشمالنبرج والسل كما تم أيضاً إعتماد الإختبارات الخاصه بقياس السموم الفطريه فى اللبن والعلائق والتى لها تأثير مباشر على الخصوبه فى حيوانات المزرعه مثل تحوصل المبايض والنفوق المبكر للأجنه وقلة الخصوبة.

وقال "فاضل" أن معهد بحوث التناسليات الحيوانيه قد حصل على شهادة الإعتماد ISO 21001:2018 فى مجال التدريب حيث يمتلك المعهد مركز تدريب معتمد يساهم فى رفع المستوى العلمى والفنى للأطباء البيطريين العاملين داخل جمهورية مصر العربية والوافدين من الخارج وفى السياق ذاته تم إعتماد نظام إدارة المعهد طبقا للمعايير الدولية ISO 9001:2015

وأكد أن المعهد خلال العام الماضي قام بتنفيذ 150 قافلة بيطرية مجانية في 16 محافظة فحص من خلالها حوالي 96 ألف حيوان ل 39 ألف من صغار المزارعين والمربين بالإضافة إلى فحص وعلاج أكثر من 800 ألف حيوان بالمزارع والمشاركة في فحص أكثر من 170 ألف رأس من العجلات العشار المستورة من الخارج وتنظيم 148 ندوة إرشادية لأكثر من 7400 مربي وتنفيذ 28 دورة تدريبية استفاد منها 504 طبيب بيطري بالاضافة الى المشاركة في جميع الأنشطة والمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية مثل التحسين الوراثي ومراكز تجميع الألبان ومشروع البتلو.

الجدير بالذكر أن معهد بحوث التناسليات الحيوانية هو الوحيد فى مصر المنوط به تشخيص وعلاج المشاكل التناسليه فى الحيوانات المختلفة وإنتاج السائل المنوى المجمد وفحص قصيبات السائل المنوى المجمد المنتج داخل جمهورية مصر العربية والمستورد من الخارج للتأكد من خلوها من الأمراض وذلك لحماية الثروه الحيوانيه فى البلاد من الأمراض التى تسبب مشاكل تناسليه تؤدى إلى خسارة إقتصادية كبيرة مثل نقص الخصوبه أو الإجهاض أو موت الأجنه وبذلك يلعب المعهد دوراً رائدا فى حماية الثروة الحيوانية داخل البلاد كما يقوم المعهد بدور كبير من خلال التعامل مع معاهد الثروه الحيوانية الاخرى بمركز البحوث الزراعية وكذلك قطاع تنمية الثروة الحيوانية بالوزارة ومراكز تجميع الألبان ومنظمات المجتمع المدنى وذلك لتحسين السلالات المختلفه لحيوانات المزرعه (الأبقار والجاموس والأغنام والماعز) وتوطين سلالات متميزه من الأبقار عالية فى إنتاج الألبان واللحوم لدى المربى الصغير مما يساهم فى تحقيق الإكتفاء الذاتى من اللحوم والألبان.