شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح جراحة معقدة لتغيير قوس الشريان الأورطى بجامعة عين شمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفريق الطبى المصرى بالتعاون مع الفريق الطبى الإنجليزى جراحة معقدة وناجحة لتغيير قوس الشريان الأورطي وتركيب دعامة فى الشريان الأورطى النازل لمريض يبلغ من العمر 44 عاما، استمرت الجراحة الناجحة التى تعد الأولى التى تتم بمستشفيات جامعة عين شمس لمدة 12 ساعة داخل غرفة العمليات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وإشراف الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور محمد الغنام مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية

و أجرى الجانبان اجتماعًا ختاميًا موسعًا ضم أعضاء الفريقين لتقييم نتائج التعاون فى مثل هذه الجراحات ومناقشة الخطوات المستقبلية وذلك ضمن برنامج الزيارة الثالثة للفريق الطبى الإنجليزى من مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد لأكاديمية القلب بمستشفيات جامعة عين شمس وفى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين مستشفى أمراض وجراحات القلب بجامعة عين شمس ومستشفى رويال برومبتون الإنجليزية.

و أوضح الدكتور على الأنور أن جامعة عين شمس ومستشفياتها حريصة على توسيع قاعدة التعاون مع كبريات المستشفيات العالمية والمؤسسات الطبية ذات السمعة الدولية، بما يسمح بتبادل الخبرات وجلب أحدث الوسائل العلاجية والامكانات الطبية التى تنعكس على رفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصرى وبخاصة فى ظل التوجيهات الرئاسية بإيلاء القطاع الصحى أكبر قدر من الاهتمام لتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

و أشار الدكتور طارق يوسف إلى أن التعاون مع مستشفيات رويال برمبتون يشمل كذلك تبادل الخبرات فى مجال التدريب للكوادر الطبية وصغار الأطباء والتمريض وهو ما يصب فى صالح المنظومة الصحية فى مصر بوجه عام وفى مستشفيات جامعة عين شمس بوجه خاص، خاصة وأننا نعمل بكل دأب للانتهاء من المشروع القومى "مدينة عين شمس الطبية".

وفيما يخص حالة المريض، أكد الدكتور محمد الغنام أن حالة المريض مستقرة وبدأ فى ممارسة الحياة الطبيعية بدرجة كبيرة وهو حاليًا بغرفة الرعاية المركزة وتم فصله عن جهاز التنفس الصناعى.

وأضاف أن هذا النجاح جاء ثمرة تعاون بين الجانبين المصرى والإنجليزى من خلال بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه ليستمر على مدى 5 سنوات، لافتًا أننا بصدد الإعداد لزيارة مرتقبة لفريق طبى من جامعة عين شمس لمستشفى رويال برمبتون فى مارس المقبل.



الفريق الطبى



جانب من الفريق الطبى