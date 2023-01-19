شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركزي للمحاسبات يستقبل نظيره السعودي لبحث سبل التعاون حول الرقابة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمقر الجهاز صباح اليوم الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له بحضور اللقاء السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وتأتي زيارة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري رئيس الديوان العام للمحاسبة السعودي، النائب الثاني لرئيس منظمة الانتوساي استجابة للدعوة التي وجهها له رئيس الجهاز، النائب الأول لرئيس المنظمة، على خلفية الاستعدادات المصرية الجارية لاستضافة المؤتمر الدولي العام الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية.

وخلال جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان المصري والسعودي، دعا المستشار هشام بدوي إلى النظر في تطوير آلية للتشاور والتنسيق المشترك مع الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية في القضايا ذات الصلة بعمل فريق المهام المعني بالتخطيط الاستراتيجي لمنظمة الانتوساي في ظل ما هو مرتقب من تعاقب الجهازين المصري والسعودي على رئاسة المنظمة خلال الفترة من 2025 حتى 2031.

كما وجه المستشار هشام بدوي التهنئة لرئيس الديوان السعودي لانتخابه رئيسًا للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية ودعا – في هذا السياق – إلى بحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والسعودي فيما يتصل بحوكمة المنظمة العربية اعتبارًا بتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مهمة الرقابة المالية على حسابات المنظمة، كما وجه التهنئة لرئيس الديوان السعودي لاختياره عضوًا بمجلس مبادرة الانتوساي للتنمية، وهو الاختيار المستحق الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي بأسره في كفاءة ومهنية الديوان العام للمحاسبة السعودي.

ومن جانبه أشاد الدكتور حسام العنقري، بالمستوى الذي بلغته علاقات التعاون بين الديوان العام للمحاسبة والجهاز المركزي للمحاسبات والتي شهدت زخمًا كبيرًا في ظل العلاقات الأخوية المميزة التي تجمع بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس عبد الفتاح السيسي، والروابط التاريخية الراسخة بين الشعبين السعودي والمصري.

وأعرب في هذا السياق عن ترحيب الديوان العام للمحاسبة بتعزيز سبل التعاون المشترك مع الجهاز المركزي للمحاسبات ودعم رئاسته القادمة لمنظمة الانتوساي، وانفتاح الديوان على كافة آليات التنسيق بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووجه الدعوة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للمشاركة في احتفالية الديوان بمرور مائة عام على انشائه، والتي يقيمها على هامش الاجتماع القادم للأجهزة العربية للرقابة المالية بالرياض في فبراير 2023.