شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة القومية للأنفاق يتفقد مشروع الخط الرابع للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء مهندس شريف حسن ليل، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وذلك في إطار متابعة سير الأعمال الجارية، حيث شملت الجولة تفقد محطتي المتحف المصري الكبير والأهرامات، كما تفقد موقع تجهيزات ماكينة حفر الأنفاق بجوار محطة الأهرامات ومصنع إنتاج الحلقات الخرسانية والتى ستشكل جسم النفق.

ويمتد مسار المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع للمترو من محطة حدائق الأشجار وصولا إلى محطة الفسطاط بطول 19 كم ، وتضم 17 محطة، ويبلغ طوله 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة الرحاب بالقاهرة الجديدة بطول 23 كم، و21 محطة.

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالى 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، حيث ستحقق المرحلة الأولى منه، والجارى تنفيذها حالياً، تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

ومشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى يربط قلب القاهرة بمنطقتين رئيسيتين وهما أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، ويتم تمويله من الجانب اليابانى بقرض ميسر للغاية.

ويجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من الخط بمعرفة مجموعة من الشركات الوطنية واليابانية، ويتم تمويل المشروع من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل (40 عام متضمنة 10 سنوات سماح) ذات فائدة منخفضة للغاية (0.1% سنوياً) من هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) بقيمة 271,342 مليار ين يابانى على عدد 4 شرائح.



القومية للأنفاق



تفقد رئيس الشركة