شكرا لقرائتكم خبر عن "نظافة القاهرة" تستعد لتفعيل منظومة إلكترونية لتلقى الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، مع مسئولى المتابعة والرقابة على شركات النظافة العاملة بالقاهرة، حيث أعلن البدء في منظومة تقيم الأداء العام لمنظومة النظافة الجديدة وفق خطط التشغيل اليومية للهيئة والمركزية للنظافة بالتعاون والتنسيق مع المركزيه للشوؤن الفنية.

وطالب الشرشابى بتسليم خطط الهيئة والمركزية للنظافة للتشغيل علي كافة المربعات والمناطق السكنية من كافة أدوات التشغيل، وضرورة تكاتف الجميع في منظومة النظافة الجديدة، حيث أكد المهندس عمرو فتحي مسؤول تطبيق مراقبه لأداء العام بالشركة لمنوطة بالمراقبة ومتابعة الأداء علي كافة ارجاء القاهرة بالمناطق الأربعة.

وأشار المهندس عمرو فتحي بالبدء في تطبيق المرحلة الأولي وهي ربط كافة المنظومة بمنصة إلكترونية من خلال الأبلكيشن الخاص بالشركة، تساعد على اتخاذ القرار لمسؤولي النظافة المنوطين بهم النظافة، بالنسبة للتشغيل علي أرض الواقع لمسؤولي النظافة، أما في المرحلة الثانية بالنسبة للمواطن سيتم تخصيص أبلكشن يقدر من خلاله المواطن توصيل شكواه للمسؤولين التنفيذيين علي الأرض فور وصول الشكوي وتحقيق الاتصال المباشر بمسؤولين النظافة للحل الفورى.

وسيتم الربط مع الشركة المسؤولة عن مراقبة عمل الهيئة والشركات في منظومة النظافة الجديدة في تقيم ورصد ومتابعة رفع كفاءة النظافة بكافة ارجاء القاهرة ومدي الاستجابة في حل المشاكل علي أرض الواقع.