شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم ينخفض 240 جنيها ليسجل 14160 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الجنيه الذهب في مصر بتعاملات اليوم الخميس 19 يناير انخفاضا ملحوظا بحوالي 240 جنيها ليسجل 14160 جنيها مقابل 14400 جنيها وذلك عقب هبوط سعر الذهب في السوق المصري قبل قليل إلي مستوي 1770 جنيها لعيار 21 وهو المكون الرئيس لسعر الجنيه الذهب.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف عالمياً اليوم الخميس حيث يستكشف المستثمرون فرص بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، في حين أن تراجعات الدولار دعمت مكاسب الذهب يوم الخميس، بحسب تقرير جولد بيليون.

سوق الذهب العالمي

وقال تقرير gold Bullion، أن الذهب ارتفع بنسبة 0.35% إلى 1910 دولار للأوقية، حيث أشار عدد قليل من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء إلى أنهم سوف يمضون قدما في رفع أسعار الفائدة، في حين قال رئيس بنك فيلادلفيا الفيدرالي باتريك هاركر ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان إنهما يدعمان وتيرة أبطأ من تشديد السياسة النقدية.

وتابع التقرير، " يقوم المستثمرون في الغالب بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 31 يناير إلى فبراير، في حين في اجتماع واحد في العام الماضي، أبطأ البنك الفيدرالي الأمريكي وتيرة زياداته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربعة زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

وأوضح التقرير، أن الأسواق لا تزال تشهد ارتفاعا بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير وتخفيضات في أسعار الفائدة اعتباراً من سبتمبر، كما أن الذهب يتمتع بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأقل تشددا، حيث تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية السبائك لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل غير العائد، وإذا تمكن الذهب من الصمود فوق 1895 دولار، فإن الأسعار ستستقر في نطاق 1900 دولار إلى 1920 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن أسعار المنتجين الأمريكيين تراجعت أكثر من المتوقع في ديسمبر، مما يقدم المزيد من الأدلة على تراجع التضخم، في حين تراجعت مبيعات التجزئة بأكبر قدر في عام، مما يضع إنفاق المستهلكين والاقتصاد العام على مسار نمو أضعف مع اقتراب عام 2023.