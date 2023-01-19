شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد للتقديم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الدولة، شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، وذلك من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة، والتى بدأت منذ الإثنين الماضى الموافق 9 يناير 2023 وتنتهى يوم الأربعاء 25 يناير.

ويستكمل مجلس الدولة اليوم، استقبال ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بعد فتح باب تقديم الملفات بوحدة تعيينات الأعضاء، لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث، وتقدم الملفات والأوراق المطلوبة وأصول المستندات.

وحدد المجلس شروط التقديم لوظائف مجلس الدولة دفعة 2022، وموعد تقديم الملفات الخاصة بالمتقدمين، كالتالي:

1- التقدم للذكور والإناث.

2- ألا يقل التقدير التراكمى عن جيد.

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة فى تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5- اجتياز المقابلة والاختبارات التى يحددها مجلس الدولة.

6- سحب الملفات للتقديم من مقر مجلس الدولة الذى يكمن فى الدقى فى 3 شارع عصام الدالي.