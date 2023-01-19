شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إجراءات لنقل أثاث منزلك بـ"ونش" أبرزها موافقة الحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الونش من أهم وأفضل الوسائل الحديثة المستخدمة في أعمال رفع الأثاث، كونه الأسرع في تقديم الخدمة بالصورة المناسبة دون إلحاق أى ضرر بالمنقولات، ولكن لا يمكن لمالك الوحدة السكنية أن يستعين به إلا وفق قواعد تنظم تلك العملية، حتى لا تمثل إخلالا بالمسائل القانونية أو بالمرافق أو إضرارا لباقى السكان.

1- حصول طالب الخدمة على تصريح لاستخدام ونش رفع المنقولات من الحى التابع له.

2- حصول طالب الخدمة على تصريح من إدارة المرور التابع له حتى لا يعرض نفسه للمساءلة ودفع غرامات تعطيل الطريق العام.

3- إتاحة عقد الشقة ورخصة الونش.

4- يستغرق إصدار التصريح من يوم إلى يومين.

5- يصدر التصريح ليوم واحد فقط ويمكن زيادته حسب الحاجة.

6- يتم التقدم للحصول على التصريح من خلال المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

جدير بالذكر أن أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها، تنص على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.