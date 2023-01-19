شكرا لقرائتكم خبر عن حركة المحليات.. أسماء رؤساء المدن الجدد فى كفر الشيخ ودمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت حركة المحليات التي أصدرها اللواء هشام آمنة وزير التنيمة المحلية، أمس الأربعاء، تعيين ونقل 10 قيادات محلية فى محافظة كفر الشيخ هم اللواء ماهر كامل هاشم ديوان عام محافظة القاهرة إلى سكرتير عام مساعد كفر الشيخ وحسن صفوت موافى رئيس حى الهرم بالجيزة إلى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وخالد محمد عبدالمنعم كشك رئيس حى الشرق ببورسعيد إلى مركز ومدينة قلين وعلاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية إلى مركز ومدينة دسوق.

حركة المحليات في كفر الشيخكما تم تعيين هانى أحمد يوسف في مركز ومدينة الرياض وحاتم محمد عطية الهيدبى رئيس حى السيدة زينب بالقاهرة إلى مركز ومدينة مطوبس وغريب أحمد عارف رئيس حى الموسكى بالقاهرة إلى مركز ومدينة سيدى سالم وأشرف على بهجت منصور رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ إلى حى غرب كفر الشيخ ومحمد عمرو الفداوى رئيس مركز ومدينة بلطيم وعايدة عطية ماضى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ إلى ديوان عام المحافظة وأحمد السونسى داوود رئيس مركز ومدينة بلطيم إلى ديوان عام المحافظة . حركة المحليات في دمياطوفى محافظة دمياط شملت حركة المحليات تعيين ونقل 4 قيادات محلية هم رضا على قويطة رئيس مركز ومدينة سمنود إلى مدينة عزبة البرج ومحمد السيد ليلة رئيس حى مصر القديمة بالقاهرة إلى مركز ومدينة كفر سعد وأحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية إلى مركز ومدينة كفر البطيخ ووائل فاروق الشربينى رئيس مركز ومدينة فارسكور.