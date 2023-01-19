شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تقييم دورى لرؤساء الأحياء والمدن واستبعاد المقصرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة بصورة مستمرة على تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بمختلف المحافظات، واستبعاد المقصرين.
كما أكد وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى اختيار وتعيين القيادات الجديدة، حيث عكفت الوزارة خلال الشهور الماضية على الانتهاء من إجراء التقييم والمتابعة لأداء جميع القيادات المحلية بالمحافظات من سكرتيرى العموم وسكرتيرى العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، ما تم التنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها فى المناصب القيادية المطلوبة والعمل على تحقيق الرؤية التنموية للدولة على أرض فى المحافظات مع بداية الجمهورية الجديدة.
وأكد وزير التنمية المحلية على أن الدولة تسعى للدفع بعناصر جديدة فى الإدارة المحلية قادرة على العمل والعطاء فى مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظات ، وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولى المسئولية لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى فى العمل، وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين بما يحقق رضاهم.