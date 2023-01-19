شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تقييم دورى لرؤساء الأحياء والمدن واستبعاد المقصرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة بصورة مستمرة على تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بمختلف المحافظات، واستبعاد المقصرين.

كما أكد وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى اختيار وتعيين القيادات الجديدة، حيث عكفت الوزارة خلال الشهور الماضية على الانتهاء من إجراء التقييم والمتابعة لأداء جميع القيادات المحلية بالمحافظات من سكرتيرى العموم وسكرتيرى العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، ما تم التنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها فى المناصب القيادية المطلوبة والعمل على تحقيق الرؤية التنموية للدولة على أرض فى المحافظات مع بداية الجمهورية الجديدة.

وطالب وزير التنمية المحلية القيادات الجديدة فى حركة المحليات السنوية التى أصدرها أمس الأربعاء، ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ ومتابعة توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتصدى الحاسم لمخالفات البناء العشوائى والتعديات على أراضى وأملاك الدولة وإزالة أى تعديات عليها فى المهد والاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية والإهتمام بملف القمامة ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع.

واعتمد وزير التنمية المحلية أمس الأربعاء رسمياً الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بناءً على العرض الذى قام به على رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء دفعة جديدة فى العمل بالإدارة المحلية خلال المرحلة القادمة بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتطوير أداء الإدارة المحلية والعمل على راحة المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية على أن الدولة تسعى للدفع بعناصر جديدة فى الإدارة المحلية قادرة على العمل والعطاء فى مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظات ، وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولى المسئولية لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى فى العمل، وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين بما يحقق رضاهم.