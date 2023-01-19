شكرا لقرائتكم خبر عن 81% من القراء يطالبون بتكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية لطلبة المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية لطلبة المدارس لبناء شخصيتهم، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية لطلبة المدارس لبناء شخصيتهم.

وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية لطلبة المدارس لبناء شخصيتهم، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية لطلبة المدارس لبناء شخصيتهم.



