شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية لمنحة العلوم الأساسية بالتعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تغلق هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بوزارة التعليم العالى باب التقدم للنداء الثاني لمنحة "العلوم الأساسية"، كإحدى آليات التمويل التنافسي، التي تُقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين، يوم الأثنين 13 فبراير المقبل .

ويأتي إطلاق النداء البحثى ، فى ضوء سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول تشجيع البحث العلمي في مجال العلوم الأساسية، وبناء مجموعات بحثية مُبتكرة قادرة على مواجهة التحديات، وسد الفجوة التكنولوجية مما سيساهم في بناء مصر الحديثة.

ويهدف النداء إلى الاستفادة من المُخرجات البحثية في مجال العلوم الأساسية في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تطوير الأبحاث الأساسية المُبتكرة في مصر، ودعم الخبرات المحلية في هذا المجال لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

وتتضمن الشروط العامة للنداء تمويل أفضل المُقترحات البحثية للباحثين المصريين المُتميزين في مجالات العلوم الأساسية (الرياضيات – الكيمياء – الفيزياء) وذلك لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن ثلاثة أعوام، حيث يُشترط أن يكون الباحث الرئيسي مصري الجنسية، ويكون تابعًا لهيئة بحثية في مصر، وأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه، ولديه خبرة في المجال البحثي، بتمويل يصل إلى 2 مليون جنيه للمشروعات المُقدمة في مجال الرياضيات، وبتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى للمشروعات المُقدمة في مجالات الفيزياء والكيمياء.