شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل اليوم بعيد الغطاس المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد اليوم الخميس الموافق 19 يناير، حيث ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيد بالكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وفقا لعادته السنوية.

وقال القمص ميخائيل جرجس وكيل عام مطرانية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن قداس عيد الغطاس يبدأ ليلة العيد، حيث يوجد به قداس باكر والقداس الإلهى، وينتهى بعد الساعة 12 منتصف الليل.

وأكد أن العيد يبدأ بعد الساعة 12 منتصف الليل" الأقباط صائمين صوم برامون الغطاس، وهوصوم انقطاعى تماما ويكسرون الصيام اليوم"، وتابع: الطعام في العيد قلقاس وبرتقال وقصب السكر، حيث تقوم العائلات بتفريغ البرتقال من الداخل وعملها فانوس وهى من العادات الجميلة للأسر القبطية".

ويستمر طقس عيد الغطاس لمدة 3 أيام، حيث تقيم الكنائس غدا القداس كل كنيسة حسب ظروفها، حيث يصلى أقباط من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة التاسعة، فيما تقيم كنائس أخرى قداسها من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً، وبعد القداس ينصرف المصلون، على أن يعود الاقباط للصيام يوم الجمعة عن السمن واللبن والبيض واللحوم.

وتابع: عيد عرس قانا عيد آخر به قداس عادى يقال بلغة الفرح وهو من الأعياد السيدية الصغرى وتقام فيه الصلوات والألحان بالفرايحى.