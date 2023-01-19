شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا تتعرض للمساءلة.. 8 مستندات تمنحك رخصة تركيب "أسانسير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تسكن في عقار شاهق، وأردت تركيب مصعد داخل بنايتك السكنية، عليك باتباع عدد من الإجراءات للحصول على رخصة تركيب وتشغيل مصعد من وحدات الإدارة المحلية التابعة للحي حتى لا تتعرض للمساءلة، يستعرضها ”الخليج 365” في السطور التالية:

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- مالك العقار أو وكيل أعمال (توكيل رسمي موثق) أو رئيس اتحاد الشاغلين.

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيا: المستندات المطلوبة

1- صورة من ترخيص البناء.

2- عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدا من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة.

3- صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

4- ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختيارات الطراز للمكونات.

5- نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة وحساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخدات البئر.

6- مقايسة تتضمن الأعمال.

7- توكيل رسمي مقدم.

8- تقرير من مهندس استشاري إنشائي يفيد تحمل المبنى لحمولة المصعد ومشتملاته والحركة الناتجة عنه في حالة تركيب مصعد في مبنى قائم.

ثالثا: الإجراءات

1- التوجه إلى وحدات الإدارة المحلية التابعة لها محلك السكني.

2- ملئ النموذج الخاص بالخدمة.

3- تقديم المستندات المطلوبة.

4- سداد رسم معاينة.

5- بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة (برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بالقبول وتحديد الرسوم).

6- سداد الرسوم وتلقي رخصة تركيب مصعد.

طلب الحصول على رخصة تشغيل مصعد

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) أو رئيس اتحاد الشاغلين.

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيا: المستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك ومقدم الطلب.

2- صورة عقد صيانة مع أحد الشركات المرخص لها بمزاولة المهنة.

3- توكيل رسمي من مقدم الطلب في حالة توكيل اخرين بإنهاء الإجراءات.

4- وثيقة تأمين على المصعد وعدد ركابه.

5- شهادة صلاحية تشغيل مصعد معتمدة من شركة المصاعد طبقا للكود المصري.

ثالثا: الإجراءات

1- ملئ النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم الأوراق المطلوبة.

3- سداد رسم معاينة.

4- بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة (برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بالقبول وتحديد الرسوم).

5- سداد الرسوم وتلقي رخصة تشغيل مصعد.