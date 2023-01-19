شكرا لقرائتكم خبر عن ‎أسعار السلع الغذائية اليوم فى منافذ وزارة الزراعة.. الأرز بـ12 جنيها والبانيه بـ110 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى طرح السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق بنحو 30-40% بمنتجات من إنتاج مزارع الوزارة، حيث يتم بيعها فى المنافذ الثابتة والمتحركة التى تجوب المحافظات المختلفة دون حلقات وسيطة، تنفيذا لخطة الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

‎ويصل عدد منافذ وزارة الزراعة الثابتة والمتحركة إلى 409 منافذ على مستوى محافظات الجمهورية، تضم جميع أنواع السلع من دواجن ولحوم وأسماك وبقوليات وخضراوات وفاكهة.

‎وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار السلع الغذائية اليوم فى منافذ وزارة الزراعة:

‎1- اللحم البلدي 155 جنيهًا.

‎2- اللحم الضاني 145 جنيهًا.

‎3- البانيه 110 جنيهًات.

‎4- كيلو الفراخ البيضاء 55 جنيها.

‎5- البطاطس شيكارة 3 كيلو 9 جنيهات وشيكارة 5 كيلو 15 جنيهًا.

‎6- الأرز حبة رفيعة 12 جنيهًا.

‎ 7- الأرز حبة عريضة 15 جنيهًا.

‎8- متوفر عبوات من كيلو أرز وحتى 25 كيلو.

‎9- زيت الزيتون إنتاج الوزارة 160 جنيهًا.

‎10- متوفر جميع الأعسال بأنواعها.

‎11- متوفر جميع المخللات بأنواعها.

‎12- متوفر جميع المربات بأنواعها.

‎13- متوفر الخيار والطماطم والبصل والفلفل العادي والملون.