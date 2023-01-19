شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المديريات بضبط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والتصدى للغش والان مع تفاصيل الخبر
ووجه الوزير بالالتزام بالإجراءات الوقائية التى من شأنها عدم السماح بتكرار الأخطاء أو الأحداث التى حدثت من قبل، مشددا على تحرير إقرار بعدم وجود موانع لدى جميع المشاركين، خاصة واضعي الامتحان، والالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والالتزام بالمستويات المعرفية في الورقة الامتحانية لتكون مقسمة 30٪ للفهم و40٪ للتطبيق و30٪ لحل المشكلات والإبداع، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة، وتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للامتحان.
كما وجه الوزير بوضع علامة مائية باسم الإدارة التعليمية على أوراق الأسئلة لتحديد المسئولية فى حال وقوع أى خطأ، مع تشديد المتابعة الأمنية على مراكز الاسئلة والتنسيق مع مديرية الأمن بكل محافظة.