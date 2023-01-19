شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تختتم اليوم المعسكر التدريبى والتثقيفى لـ80 إمامًا بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تختتم وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، المعسكر التدريبي والتثقيفى للفوج الخامس عشر للأئمة بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية الذى انطلق صباح الثلاثاء 17 يناير الجارى، ويضم 80 إمامًا، وذلك في إطار مبادرة "الدين يسر" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، وفي إطار البرامج التثقيفية التي تقيمها وزارة الأوقاف من خلال المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للأئمة.
وأبدى المشاركون فى المعسكر انبهارهم بالتاريخ العريق لمكتبة الإسكندرية وكنوزها الثقافية، مؤكدين أن هذه الجولات تسهم بقوة في بناء الوعي الثقافي والمعرفى بتاريخ مصر العريق.
ومن أهم أدوات الوزارة لرفع كفاءة الأئمة والواعظات، المسابقات والمبادرات التى تطلقها لتشجيع الأئمة والواعظات وغيرهم من الموهوبين والمبدعين للتنافس وإظهار مواهبهم، وأحدث هذه المبادرات والمسابقات، مسابقة القراءة الحرة للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة وغيرهم، وتضم المسابقة عدة أفرع أولها للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة.