شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 19/1/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:05 ص
موعد صلاة العصر 59: 2
موعد صلاة المغرب 5:20 م
موعد صلاة العشاء 6:40
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:10
موعد صلاة العصر 3:02
موعد صلاة المغرب 5:22 م
موعد صلاة العشاء 6:44 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:16
موعد صلاة الظهر 12:01 م
موعد صلاة العصر 2:54 م
موعد صلاة المغرب 5:15 م
موعد صلاة العشاء 6:36 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05
وقت صلاة الظهر 11:53
موعد صلاة العصر 2:51 م
وقت صلاة المغرب 5:12 م
وقت صلاة العشاء 6:31 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 02: 3
موعد صلاة المغرب 5:24 م
موعد صلاة العشاء 6:40