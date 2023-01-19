شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ تفعيل مبادرة "أنا المعلم" لرد الجميل لأعضاء هيئات التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطاباً للمديريات التعليمية، بشأن إطلاق مبادرة رد الجميل للمعلم لتفعيل مبادرة أنا المعلم لأعضاء هيئة التدريس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إطلاق مبادرة رد الجميل للمعلم المصرى من خلال تفعيل مبادرة أنا المعلم للأعضاء هيئة التدريس والتي توفر لهم الوصول إلي سوق يضم مئات من العلامات التجارية، ويمنحهم خصومات مميزة علي السلع ويمكن للمعلمين من استخدام تلك الكوبانات شراء السلع والخدمات من العلامات التجارية المفضلة لديهم والحصول علي العروض، ويمكن التسجيل علي منصة أنا المعلم باستخدام البريد الموحد المفعل.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بالتنبية نحو إصدار نشرة تعمم علي جميع الإدارات والمدارس التابعة للمديرية، وتوضيح الاستفادة من الخدمات والعروض المقدمة من خلال المنصة لتحقيق الهدف المنشود من انطلاقها والمتمثل في تحقيق تميز خاص للمعلمين تقديرا من الدولة لقيمة المعلم في المجتمع.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة، تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، إلكترونيا عبر موقع الوزارة، مشيرة إلى أن فرصة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للامتحانات متاح خلال الفترة من 15 يناير الجارى حتى 28 فبراير المقبل.

وأكدت الوزارة أنه تم إتاحة التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة بعد استلام كل طالب للبريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكترونى الموحد، عبر موقع الوزارة، مشددة على أن تسجيل الاستمارة أولى خطوات دخول الطالب الامتحانات وبدونها لن يستطيع الطالب التقدم للاختبارات، موضحة أنه يمكن للطالب تسجيل الاستمارة من خلال اللاب توب أو التابلت أو الموبايل.

وأوضحت الوزارة، أن التقدم للامتحانات متاح لجميع طلاب الثانوية العامة، موضحة أن الطالب له حق التقدم للامتحانات 4 مرات، مرتان كطالب منتظم وإثنان وفق نظام المنازل، موضحة أنه يجب على طلاب الثانوية العامة طباعة استمارة الثانوية العامة الإلكترونية، بعد التأكد من صحة البيانات التي تم تدوينها منها الاسم والشعبة ورقم الموبايل واللغة الثانية والمحافظة والمدرسة المقيد بها، مضيفة أنه في حالة ما إذا وجد الطالب أي أخطاء يتوجه إلى المدرسة إدارة شئون الطلبة لتصحيح أي بيانات يرى أنها غير دقيقة، مشيرة إلى أنه بعد طباعة الاستمارة يتوجه الطالب إلى المدرسة لتسليم الأوراق المطلوبة.