شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: الانتهاء من 6500 كيلو متر تبطين ترع والعمل فى 3800 كيلو آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومي لتبطين الترع وصل نسب التنفيذ به حتى الآن إلى 6500 كيلو متر بمختلف المحافظات، إضافة إلى 3800 كيلو متر أخرى جاري العمل فيها حاليا.

أضاف غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن هناك مشكلات محدودة بمشروع تبطين الترع تم رصدها، ومن ثم التحقيق مع المسئولين عن حدوثها، ويتم إعادة بناء المناطق التي تعاني من إخفاق على حساب المقاول المنفذ للمشروع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مشروع تبطين الترع له العديد من الفوائد، على رأسها المحافظة على الترع التي كانت تعاني من انهيار ينتج عنه مشكلات في القطاع المائي، وبهذا المشروع تعود الترع إلى أفضل مما كانت عليه مسبقا، قائلا: "نحن حريصون على معالجة المشكلات".