شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه قيادات المحليات الجدد بالتصدى لأى مظاهر فساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، القيادات الجدد الذين تم تعيينهم فى حركة المحليات الصادرة اليوم الأربعاء، بضرروة التصدى لأى مظاهر للفساد ومواجهة أى تقصير فى العمل وأداء المهام والاستعانة بالموظفين والكوادر المؤهلة والمدربة والناجحة وحسن توظيف الإمكانات المتاحة.

وأكد آمنة، أن الدولة تسعى للدفع بعناصر جديدة فى الإدارة المحلية قادرة على العمل والعطاء فى مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظات، وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولى المسئولية لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى فى العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين بما يحقق رضاهم.

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، عن تصديق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات والتى تتضمن تعيين ونقل 125 قيادة محلية فى 25 محافظة، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع محافظات الجمهورية وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية بما يحقق رضا المواطنين.

واعتمد وزير التنمية المحلية رسميًا الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بناءً على العرض الذى قام به على رئيس مجلس الوزراء، وأشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء دفعة جديدة فى العمل بالإدارة المحلية خلال المرحلة القادمة بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتطوير أداء الإدارة المحلية والعمل على راحة المواطنين.