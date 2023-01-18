شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: لا نية لتحريك سعر رغيف الخبز وفواتير الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم، وأبرز تصريحات رئيس الوزراء بشأن عدد من القضايا.

وقال نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن برامج الحماية الاجتماعية لن تتوقف ولن يتم تحريك سعر رغيف الخبز في الفترة الراهنة، مضيفا "الدولة لا تفكر في تحريك سعر رغيف الخبز.. ولن يكون هناك تحريك أسعار فواتير الكهرباء قبل 1 يوليو المقبل وإذا تم التحريك لن يكون بصورة كبيرة أو كما يتردد بزيادة 3 أضعاف".

تابع: "رئيس الوزراء في حديثه عن الحماية الاجتماعية كان هدفه طمأنه الجميع، مؤكدا أنه لا توجد أي دولة بالعالم تقدم هذه الحزمة من المبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأوضح السفير نادر سعد، أن البنك المركزي والجهاز المصرفي ساهما في توفير الأموال الخاصة بالإفراج عن السلع بالموانئ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه منذ 11 يناير الجاري تم ضخ ما يقترب من مليار دولار من مستثمرين أجانب.

فيما يتعلق بسعر توريد القمح، أكد أن الدولة كلما نجحت في شراء أكبر كمية من القمح من المزارع سينعكس على المزارع، مضيفا أن زيادة سعر توريد القمح رسالة دعم من الدولة للمزارع المصري.

نوه بأن الدولة تدعم قطاعي الصناعة والزراعة، من خلال مبادرة بـ150 مليار دولار تنفذ على مدار 5 سنوات مقبلة، تنقص كل عام 20% لدعم الصناعة والزراعة، موضحا أن المبادرة تستهدف تمكين صغار التجار من الحصول على القروض ومعالجة أي مشكلات لديهم بهدف زيادة فرص العمل وفرص التصدير بسعر فائدة معقول يدفع 11% بينما تتحمل الدولة الفارق.

وشدد على الدولة تدعم رغيف الخبز، وذلك بزيادة الدعم لـ 90 مليار جنيه الموازنة الجديدة بدلا من 38 مليار جنيه، مضيفا أن كل لتر سولار الدولة تدعمه بـ4 جنيهات من أجل المواطن.

وأكد أن برنامج الحماية الاجتماعية لن تتوقف ولن يتم تحريك سعر رغيف الخبز، موجها رسالة طمأنه المواطنين: الدولة لا تفكر في تحريك سعر رغيف الخبز.. ولن يكون هناك تحريك أسعار فواتير الكهرباء قبل 1 يوليو المقبل وإذا تم التحريك لن يكون بصورة كبيرة أو كما يتردد بزيادة 3 أضعاف.