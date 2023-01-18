شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجازة منتصف العام الدراسى لطلاب الجامعات 28 يناير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشكت الجامعات الحكومية على الانتهاء من ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، والتى انطلقت فى نهاية شهر ديسمبر وأول شهر يناير الجارى، وحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسى، حيث من المقرر أن تبدأ يوم 28 يناير 2023 وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.