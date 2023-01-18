شكرا لقرائتكم خبر عن راقبوا السماء.. بالتواريخ تفاصيل أهم الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية والمعلقة أبصارهم بالسماء ، على موعد حتى نهاية شهر يناير الجارى ، مع عدد من الظواهر الفلكية التى تزين سماء مصر ويرى بعضها بالعين المجردة فى مشاهد بديعة.

وينشر ”الخليج 365” بالتواريخ تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية شهر يناير الجارى ، كما يلى:

18 يناير - القمر وقلب العقرب

يقترن القمر مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) وهو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض ، وهو ألمع نجم في برج العقرب.

يمكن رؤية هذا الاقتران باتجاة الشرق في الـ 4:00 صباحا في ذلك اليوم قبل شروق الشمس ، إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

21 يناير - القمر الجديد (محاق شهر رجب)

يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض ، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم.

وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

22 يناير - الزهرة و زحل

يقترن كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في ذلك اليوم وحتى غروبهما في الـ 7:00 مساءا تقريبا، علما بانه يمكن رؤية الكوكبين متجاورين باتجاة الغرب في الفترة من 20 إلى 24 يناير، و يكون الزهرة أسفل زحل حتى يوم 22 ثم أعلى زحل بدأ من يوم 23 حيث يبدأن في التباعد في الأيام اللاحقة.

23 يناير - القمر والزهرة و زحل

يقترن هلال القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في اقنران ثلاثي بديع ، حيث نراهما بالقرب من بعضهم البعض في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في ذلك اليوم وحتى غروب الكوكبين أولا في الـ 7:00 مساءا تقريبا.

26-25 يناير - القمر والمشترى

يقترن القمر مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في هذين اليومين وحتى بداية غروبهما في الـ 9:20 مساءا في اليوم الأول ، ثم في الـ 9:45 في اليوم الثاني ، علما بأن القمر يكون أسفل المشتري يوم 25 يناير، ثم أعلى المشتري يوم 26 يناير.

30 يناير - استطالة عطارد

يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له تبلغ 25 درجة من الشمس في ذلك اليوم ، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في السماء قبل شروق الشمس مباشرة إلى ان يختفي في زخم ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس

31-30 يناير - القمر والثريا والمريخ

يقترن القمر مع الحشد النجمي الثريا للمرة الثانية خلال هذا الشهر من جهة ، كما يقترن القمر مع كوكب المريخ للمرة الثانية خلال هذا الشهر من جهة أخرى ، فيترائى القمر بين الثريا والمريخ مساء يوم 30 يناير ثم إلى يسار المريخ مساء يوم 31، و يظل هذا المشهد بالسماء إلى أن يبدأ بالغروب في الـ 1:30 بعد منتصف الليل في اليوم الأول ، ثم في الـ 2:30 بعد منتصف الليل في اليوم الثانى.