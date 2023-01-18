شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تطلق الدورة الكشفية القمية 31 لجوالة الجامعات والمعاهد بفبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية أن القطاع أوشك على الانتهاء من مناقشة اللائحة التنفيذية للدورة القمية 31 لأنشطة الجوالة والتى ستعقد على أرض جامعة الوادى الجديد لنشر فكر التطوع لتنفيذ مشروعات خدمة عامة.

وأضاف الدكتور طايع عبد اللطيف فى تصريحات لـ ”الخليج 365” أن الدورة القمية ستعقد شهر فبراير المقبل بجامعة الوادى الجديد وبمشاركة واسعة لطلاب الجوالة بالجامعات المصرية والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى وتتضمن تنفيذ أعمال ميدانية بمشاركة الطلاب.

وأشار إلى أنه تم تنظيم اجتماع لمناقشة اللائحة التنفيذية وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وبالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات والجمعيات المركزية وبحضور ومشاركة 11 مندوب من الجامعات والمعاهد المصرية لحضور لقاء مناقشة اللٱئحة والتى تم اقتراحها بالتعاون بين جميع الجهات للقاء الجوالى 31.

جدير بالذكر أن وضع اللٱئحة التنفيذية لهذه الدورة بداية تعاون واشتراك بين الجامعات والمعاهد والاتحاد العام للكشافة والمرشدات وأيضًا اللجنة العليا للانشطة الكشفية بوزارة الشباب والرياضة، وتأتى تأكيدا على أهمية النشاط الكشفى والعمل على تنمية العمل التطوعى والانتماء الوطنى، تم توجيه الدعوة لجميع الجامعات ومنتخب المعاهد العليا بوزارة التعليم العالى للاشتراك والمساهمة فى ترسيخ تلك المبادئ على أرض الوادى الجديد.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى على دور المعاهد والمراكز والهيئات البحثية فى توفير خدمات التدريب والاستشارات ونقل التكنولوجيا لجهات الإنتاج والخدمات فى مصر، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تطبيقية لتطوير الأداء فى مجالات عدة تخدم الاقتصاد الوطنى، فضلًا عن التعاون المستمر مع المؤسسات القومية والدولية فى مجال تنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا.

وقد حظيت الأبحاث العلمية لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية المنشورة دوليًا فى المجلات العلمية المدرجة المصنفة وذات معامل تأثير مرتفع باهتمام كبير من حيث الإطلاع عليها والاستشهاد بها، بالإضافة إلى مساهمتها فى تحسين ترتيب المدينة فى كافة التصنيفات الدولية؛ حيث نشرت المدينة 590 بحثًا علميًا دوليًا (متضمنة 185 بحثًا فى محور الزراعة والسكان، و148 بحثًا فى محور الصحة والسكان، و90 بحثًا فى محور التطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية، و54 بحثًا فى محور المياه، وتندرج باقى الأبحاث مع المحاور المختلفة بما يتوافق مع أولويات الخطة الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار).

ووصل عدد مشروعات المدينة الممولة 33 مشروعًا علميًا جار العمل بها خلال العام الحالى، وتتضمن؛ 6 تعاقدات جديدة على مشروعات ممولة خلال عام 2022 من عدة جهات مانحة، ومنها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى جهات أجنبية كمجلس البحوث السويدى، وجامعة كوينزلاند باستراليا، فضلًا عن مشاركة أعضاء الهيئة البحثية فى العديد من المشروعات فى الجامعات والمراكز البحثية المختلفة كأعضاء بالفرق البحثية.

وأوضحت الدكتورة منى عبداللطيف رئيس المدينة أن عدد براءات الاختراع المقدمة وقيد التحكيم فى العام الحالى؛ 6 طلبات براءات اختراع، كما شرفت الهيئة البحثية بالمدينة بالإشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة بالجامعات المختلفة والتى بلغ عددها 109 رسائل ماجستير، و136 رسالة دكتوراه، فضلًا عن مشاركة باحثى المدينة فى 26 مؤتمر محلى ودولى، و96 ورشة عمل.

وفى إطار أهمية التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية وكافة مؤسسات وقطاعات الدولة، وقعت المدينة 6 بروتوكولات تعاون علمى خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022 منها: عدد (4) بروتوكولات لدعم ريادة الأعمال والأفكار الإبداعية مع الجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى الخدمات التى تقدمها المدينة من خلال المعامل المركزية، والتى تقدم خدمات البحوث والتطوير والاستشارات الفنية للجامعات ومراكز الأبحاث المصرية وقطاع الصناعة فى مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن قيام المدينة بعمل دراسات تقييم الأراضى وتحديد مواصفاتها ومدى صلاحيتها للزراعة بالمحاصيل المختلفة.