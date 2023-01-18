شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تنحاز إلى المزارعين بتوجيهات من الرئيس السيسى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها الدولة تنحاز إلى المزارعين بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.. زيادة سعر توريد إردب القمح إلى 1250 جنيها.. رئيس الوزراء: الإفراج عن بضائع من الموانئ بـ8.4 مليار دولار من 14 لـ17 يناير.. ارتفاع صادرات مصر فى 2022 إلى 8.53 مليار دولار.. الزراعات المصرية تحظى بسمعة عالية وتم تصدير 5.6 مليون طن.. السياسة الضريبية للدولة تدعم الاستثمار.. وبدء تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة الأسبوع المقبل.

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