شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء أحمد جمال الدين وأحمد زكي بدر يقدمان وجاب العزاء فى اللواء منصور العيسوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، عدد من القيادات الأمنية علي رأسهم الوزير اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، ووزير التنمية المحلية الأسبق أحمد زكي بدر، لتقديم واجب العزاء في الراحل اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق بدار مناسبات مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

كما وصل كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة لتقديم واجب العزاء.

وتوافد عدد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية على قاعة العزاء بدءا من الساعة ال 5 عصرا، ومن بينهم أقارب وأصهار أسرة العيسوي، وعدد من الشخصيات العامة والمشاهير، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، وكان في استقبالهم أسرة الراحل وزير الداخلية الأسبق.

وشيعت أمس الثلاثاء، الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وشهدت مراسم تشييع الجنازة حضور عدد كبير من القيادات الأمنية، وكان على رأس الحضور كلا من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية السابق، واللواء أحمد جمال وزير الداخلية الأسبق، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، ومدير أمن القاهرة الأسبق.

وانتقل الجثمان بعد انتهاء صلاة الجنازة عليه إلى مقابر الأسرة بالإمام الشافعى بعد أداء صلاة الجنازة عليه، وحددت الاسرة موعد ومكان العزاء، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب.