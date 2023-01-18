شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيسة الوزراء الإيطالية يزور مصر السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، مصر لمدة يومين، بدءا من السبت المقبل، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

جاء الإعلان عن الزيارة على لسان تاياني، خلال مؤتمر صحفي مع رجال الأعمال الإيطاليين في تونس، في مقر إقامة السفير الإيطالي، حيث قال تاياني: "نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة تأثير إيطاليا الخاص".

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد أكدت حرص ايطاليا على توثيق أواصر التعاون الثنائي مع مصر، بما يفتح الآفاق للبناء ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين؛ لما تمثله مصر بالنسبة لإيطاليا والقارة الأوروبية جمعاء كدعامة محورية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحوض المتوسط.