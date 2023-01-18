أخبار مصر.. تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. زيادة سعر توريد إردب القمح لـ 1250 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.. زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف لـ 1250 جنيها.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..



تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف لـ 1250جنيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف لـ 1250جنيها

بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها.



رئيس الوزراء: ارتفاع صادرات مصر فى 2022 إلى 53.8 مليار دولار رئيس الوزراء: ارتفاع صادرات مصر فى 2022 إلى 53.8 مليار دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إن صادرات مصر فى 2022 ارتفعت لـ 53.8 مليار دولار، مقارنة بـ45 مليار دولار العام الماضى، وإن الواردات غير البترولية سجلت 80 مليار دولار.



رئيس الوزراء: رفع سعر إردب القمح من المزارعين لـ1250 جنيها رئيس الوزراء: رفع سعر إردب القمح من المزارعين لـ1250 جنيها

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح تم إقرار حافز توريد إضافى 250 جنيها ليصل لـ1250 جنيها لسعر إردب القمح.

وأضاف فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء انه وجه وزراء الزراعة والتموين والري لدعم السلع الاستراتجية للمنتجات المتعلقة بزيوت الطعام.



رئيس الوزراء: الزراعات المصرية تحظى بسمعة عالية وتم تصدير 6.5 مليون طن فى 2022 رئيس الوزراء: الزراعات المصرية تحظى بسمعة عالية وتم تصدير 6.5 مليون طن فى 2022

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أن الحاصلات الزراعية المصرية تحظي بسمعة عالية وتم الدخول فى 80 سوقا جديدة، موضحا أن الحاصلات الزراعية المصرية تحظي بجاذبية فى الأسواق الخارجية ، وأنه تم تصدر 6.5 مليون طن هذا العام.

وأشار رئيس الوزراء إلي إنه سيتم الإعلان عن السياسة الضريبية لمصر قريبًا فى مؤتمر صحفي ، موضحا ان صادرات مصر فى 2022 ارتفعت لـ 53.8 مليار دولار ، مقارنة بـ45 مليار دولار العام الماضي ، وأن الواردات غير البترولية سجلت 80 مليار دولار.



مدبولى: السياسة الضريبية للدولة تتجه لدعم الاستثمار.. وإعلان السياسات قريبا مدبولى: السياسة الضريبية للدولة تتجه لدعم الاستثمار.. وإعلان السياسات قريبا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها خطة واضحة لعدم حصول عجز تجارى من خلال إجراءات تحرص عليها الدولة لتوفير التدبير الدولارى، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى هى عدم حصول أى فجوة دولارية.

وأكد رئيس الوزراء أن السياسة الضريبية للدولة تتجه لدعم الاستثمار، وأن وزير المالية سوف يعلن عن تلك السياسات في وقت لاحق.





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الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة على الطرق الـ48 ساعة المقبلة وننصح القيادة بهدوء الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة على الطرق الـ48 ساعة المقبلة وننصح القيادة بهدوء

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظهور الشبورة الكثيفة على الطرق بداية من غدا الخميس ولمدة 48 ساعة مقبلة، خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.





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