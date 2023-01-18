شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مستمرة ووعود مبشرة فى مؤتمر رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إن صادرات مصر فى 2022 ارتفعت لـ 53.8 مليار دولار، مقارنة بـ45 مليار دولار العام الماضى، وإن الواردات غير البترولية سجلت 80 مليار دولار. وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أنه وجه وزراء الزراعة والتموين والري لدعم السلع الاستراتجية للمنتجات المتعلقة بزيوت الطعام.

إقرار حافز توريد إضافى 250 جنيها ليصل سعر إردب القمح لـ1250 جنيها

توجيه وزراء الزراعة والتموين والرى لدعم السلع والمنتجات المتعلقة بزيوت الطعام

بدء تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة اعتبارا من الأسبوع المقبل

الإفراج عن بضائع من الموانئ بـ4.8 مليار دولار من 14 لـ17 يناير

صادرات مصر فى 2022 ارتفعت لـ53.8 مليار دولار مقارنة بـ45 مليار فى 2021



لا مساس بسعر الخبز ونواصل الإفراج عن الواردات (1)

واردات مصر من السلع غير البترولية سجلت 80 مليار دولار خلال العام

لدينا خطة واضحة لتدبير الموارد الدولارية خلال العام 2023

هدف الخطة تغطية الفجوة وعدم حدوث عجز دولارى عبر إجراءات عديدة

نتحرك نحو سد الفجوة الدولارية بزيادة الاستثمار وجذب استثمارات خارجية

إعلان سياسة ضريبية لـ10 سنوات مقبلة تعزز الاستقرار وتوفر تيسيرات لتشجيع الاستثمار



لا مساس بسعر الخبز ونواصل الإفراج عن الواردات (2)

الإفراجات الجمركية ملف مهم جدا لارتباطها بالسلع المتاحة فى الأسواق

الإفراجات هدفها تيسير عودة المصانع للإنتاج بكامل طاقتها لاستقرار السوق

بدء معارض "أهلا رمضان" شهرين مبكرا وتستمر بعد رمضان بشهر

تخفيضات كبيرة جدا على السلع لإحداث نوع من التوازن فى الأسعار

أغلب الموازنة للحماية الاجتماعية لأننا عارفين إن الظرف العالمى شديد الاستثنائية

نهتم بمساندة المواطن وتوفير السلع وتعزيز القدرة على الدعم الجزئى

العالم كله يكتوى بزيادة الأسعار لا فارق بين دول متقدمة ونامية



لا مساس بسعر الخبز ونواصل الإفراج عن الواردات (3)

ترشيد الإنفاق وتخفيض بعض أبواب الموازنة لتحويل الفارق للحماية الاجتماعية

لن نقترب من سعر رغيف الخبز إدراكا للظروف الاستثنائية التى يواجهها العالم

نتحرك نحو دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 11% والفائدة التجارية 18.75%

نركز على القطاع الصناعى ونلتقى المعنيين كل 48 ساعة لبحث التطورات

نؤكد استمرار الإفراج عن الواردات وعودة دورة العمل الصناعية الفترة المقبلة

حاصلاتنا الزراعية ذات سمعة عالية جدا بالخارج ولها جاذبية شديدة

80 سوقا جديدة تستورد العنب والبطاطس والفراولة من مصر فى آخر عامين

كنا نصدر 5.6 مليون طن والعام الحالى بلغت صادراتنا الزراعية 6.5 مليون طن

الصناعات الغذائية ارتفعت بصورة كبيرة مع عديد من الصناعات الأخرى

مستمرون فى دعم الصناعات الناجحة مع التوجه إلى صناعات أخرى

نعمل على فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة إن شاء الله