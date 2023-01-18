شكرا لقرائتكم خبر عن الغردقة والقاهرة والجيزة ضمن قائمة "تريب أدفايزر" للوجهات الأكثر شعبية بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع "تريب أدفايزر" للسفر عن قائمة بالوجهات الأكثر شعبية فى العالم لعام 2023، وكان من بينها مدينة الغردقة فى مصر فى فئة "أفضل الوجهات الطبيعية"، والجيزة فى فئة "أفضل الوجهات الثقافية"، والقاهرة فى فئة "أفضل الوجهات بشكل عام".

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إنه يتم تحديد الفائزين بجوائز عام 2023 بناءً على جودة وكمية التعليقات والتقييمات الخاصة بالعديد من فئات الجوائز الفرعية من المسافرين على موقع Tripadvisor "تريب أدفايزر" لأماكن الإقامة والمطاعم والأشياء التي يمكن القيام بها في وجهات حول العالم على مدار 12 شهرًا بين نوفمبر 2021 وأكتوبر 2022.

وتم تصنيف دبي على أنها الوجهة الأكثر شعبية في العالم للعام الثاني على التوالي من قبل جوائز اختيار المسافرين من تريب أدفايزر للوجهات.

وتحتفظ لندن بلقبها بصفتها رقم واحد في أوروبا ولكنها تراجعت إلى المركز الثالث في الترتيب العالمي ، لتأتى بعد المرتبة الثانية بالي ، إندونيسيا ، في حين أن بقية المراكز الخمسة الأولى على مستوى العالم تتكون من روما (الرابعة) وباريس (الخامسة)، بينما كانت الوجهة الأمريكية الأعلى تصنيفًا هي نيويورك ، التي تحتل المرتبة 23 بشكل عام.

وكانت الوجهات الشعبية الأخرى في المراكز العشرة الأولى هي كانكون ، المكسيك (السادسة) ؛ جزيرة كريت اليونانية (السابعة) ؛ مراكش ، المغرب (المرتبة الثامنة) ، جمهورية الدومنيكان (المرتبة التاسعة) ؛ واسطنبول (المرتبة العاشرة).

وفي الوقت نفسه، تتكون بقية المراكز العشرة الأولى في أوروبا من برشلونة (السادس) ومدريد (السابع) وفلورنس (الثامن) ولشبونة (التاسع) وأدنبرة (العاشر).

وهناك فئتان جديدتان هذا العام، إحداهما "أفضل الوجهات في الطبيعة"، والتي تحتفل بشهية المسافرين للمغامرة والأماكن الرائعة في الهواء الطلق بهدف إلهام المستكشفين الذين يخططون لرحلات قائمة الأمنيات.

وحصلت موريشيوس على المركز الأول في هذه الفئة، تليها كاتماندو ونيبال في المركز الثانى، وحصلت حديقة سيرينجيتي الوطنية في تنزانيا على الميدالية البرونزية أى المركز الثالث.

وتشكل ما تبقى من العشرة الأوائل الغردقة ، مصر (الرابعة) ؛ لومبوك ، إندونيسيا (الخامس) ؛ كاواي ، هاواي (السادس) ؛ مايوركا ، إسبانيا (المركز السابع) ؛ جزيرة كايمان الكبرى في منطقة البحر الكاريبي (الثامنة) ؛ كورسيكا ، فرنسا (المركز التاسع) وكوه تاو ، تايلاند (العاشرة).