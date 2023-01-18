شكرا لقرائتكم خبر عن بنك روسيا المركزى يحدد سعر الصرف أمام 9 عملات جديدة.. والجنيه المصرى بالقائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزي الروسي، أنه سيحدد أسعار الصرف اليومية للروبل الروسي مقابل 9 عملات أجنبية جديدة، منها 3 عملات عربية، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، تضم قائمة العملات الجديدة كل من الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والريال القطري والبات التايلندي والدونغ الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والروبية الإندونيسية.

وبذلك فإن عدد العملات الأجنبية التي يحدد البنك المركزي الروسي سعر صرف الروبل أمامها على أساس يومي قد ارتفع إلى 43 عملة.