شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز قرارات الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، أهمها موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المُهاجرين والشهود.









الموافقة على تنظيم صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المُهاجرين والشهود

الموافقة على الإطار العام لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير 150 مليار جنيه للتمويل

الموافقة على ضوابط منح الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة من خلال وزارة العدل

الموافقة على سفر تابوت رمسيس الثانى لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" فى باريس من 1 أبريل حتى 17 سبتمبر

تخصيص عدد من قطع أراضى الدولة فى سوهاج لصالح وزارة الشباب لإقامة عدد من المشروعات

تخصيص 3 آلاف و720 مترا مربعا من أراضى الدولة فى الأحايوة بسوهاج لصالح المحافظة

تخصيص قطعتين من أراضى الدولة لإقامة مشروعين ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى إسنا بالأقصر وقوص بقنا

إقامة 56 مشروعا فى 11 محافظة على مساحة 53 فدانا وقيراطين فى إطار مشروعات النفع العام ومنها "حياة كريمة"

الموافقة مبدئيا على منح إدارة وتشغيل عربات النوم وبوفيهات القطارات وأكشاك الأرصفة لشركة "أبيلا مصر"

الموافقة على مشاركة وزارة السياحة والآثار بـ18 قطعة أثرية فى بينالى الفنون الإسلامية بالسعودية

الموافقة على تعديل باتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن تحفيز التجارة والاستثمار "تايب"