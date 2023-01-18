شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الزراعات المصرية تحظى بسمعة عالية وتم تصدير 6.5 مليون طن فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أن الحاصلات الزراعية المصرية تحظي بسمعة عالية وتم الدخول فى 80 سوقا جديدة، موضحا أن الحاصلات الزراعية المصرية تحظي بجاذبية فى الأسواق الخارجية ، وأنه تم تصدر 6.5 مليون طن هذا العام.

وأشار رئيس الوزراء إلي إنه سيتم الإعلان عن السياسة الضريبية لمصر قريبًا فى مؤتمر صحفي ، موضحا ان صادرات مصر فى 2022 ارتفعت لـ 53.8 مليار دولار ، مقارنة بـ45 مليار دولار العام الماضي ، وأن الواردات غير البترولية سجلت 80 مليار دولار.

وأوضح إنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار فى الفترة من 14-17 يناير الجاري.

وأوضح أن مجلس الوزراء سيبدأ تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضح أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح تم إقرار حافز توريد إضافى 250 جنيها ليصل لـ1250 جنيها لسعر إردب القمح.

وأضاف فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء انه وجه وزراء الزراعة والتموين والري لدعم السلع الاستراتجية للمنتجات المتعلقة بزيوت الطعام.