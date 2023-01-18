شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يكرم الحاجة انتصار لتبرعها بأرض لبناء مسجد ومحطة تحلية ومستوصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، الأربعاء، الحاجة انتصار سعد غنيم، ابنة قرية ميت موسي بشبين الكوم، والتى تبرعت بأرضها لإقامة مشروعات خيرية تخدم أهالى قريتها، جاء ذلك بحضور أسرتها بمكتبه بالديوان العام.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير للحاجة انتصار داعيا الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتها ومؤكدا علي أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة والوقوف صفاً واحداً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تبرعت انتصار بمنزلها وممتلكاتها لإقامة مستوصف طبى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية لتوفير الخدمة الصحية لأهالى القرية، فضلا عن إنشاء مسجد ومحطة تحلية مياه بالقرية.

وخلال اللقاء أهدى محافظ المنوفية شهادة تقدير وكتاب الله كهدية تذكارية للحاجة انتصار عرفانا بدورها الرائد في العمل الخيرى، كما قام المحافظ بالتقاط صورة تذكارية معها مؤكدا بأنها نموذج مشرف يحتذى به في خدمة وتنمية المجتمع ، جدير بالذكر أن الحاجة "انتصار" تبلغ من العمر 70 عاما ولم ترزق بأبناء ، وقررت التبرع بكل ما تملك لصالح أهالى قريتها.

وأعربت الحاجة انتصار عن سعادتها بهذا التكريم ، مشيرة إلى أن هذه الأعمال خالصة لوجه الله ولخدمة أهالى قريتها ، كما أشادت بحجم المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.