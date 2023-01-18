شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: بدء تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إن المجلس سيبدأ تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضح أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح تم إقرار حافز توريد إضافي 250 جنيها، ليصل لـ1250 جنيها لسعر إردب القمح.

وأضاف فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه وجه وزراء الزراعة والتموين والرى لدعم السلع الاستراتجية للمنتجات المتعلقة بزيوت الطعام.