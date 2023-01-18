شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية الحصول على كارت خبز مسبوق الدفع لغير حاملى بطاقات التموين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وأكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه بمجرد التطبيق، سيتم إتاحة كارت ذكى بأسعار بقيمة وفئات مختلفة " 20 ، 50 جنيها " يستطيع المواطن الحصول عليها من مكاتب البريد وفقا لاحتياجاته من الخبز، والتوجه إلى المخابز البلدية التى ترغب فى طرح الخبز "الحر" بالتكلفة الفعلية، بجانب أيضا استمرار طرح الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف لأصحاب البطاقات التموينية، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو إتاحة الخبز الحر لغير حاملى بطاقات التموين بالتكلفة الفعلية دون مغالاة فى الأسعار، ومن المقرر أن يتم طرح الرغيف بالسعر الحر على حسب التكلفة الفعلية للرغيف.
جدير بالذكر، أن الهيئة القومية للبريد كانت قد أوضحت أن حائزي البطاقات البريدية، يمكنهم الاستفادة من منظومة صرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية، نافية وجود استمارة أو بطاقة محددة لصرف الخبز بمنظومة وزارة التموين الجديدة وأن وزارتي الاتصالات والتموين تعملان في الوقت الحالي على اختبار منظومة جديدة لصرف الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية؛ لتخفيف العبء على المواطنين، وسيتم الإعلان عن المنظومة الجديدة عقب الانتهاء منها، واختبارها لإتاحتها للمواطنين وأن هيئة البريد تتيح لعملائها أنواعا عديدة من البطاقات مثل بطاقات الخصم المباشر، والدفع المسبق ويمكن للعملاء من أصحاب هذه البطاقات الاستفادة من منظومة الخبز.