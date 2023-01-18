شكرا لقرائتكم خبر عن حركة المحليات .. أسماء رؤساء المدن الجدد بالبحيرة ومطروح والمنوفية والغربية والان مع تفاصيل الخبر
حركة المحليات بالغربيةوفى محافظة الغربية تم تعيين ونقل 4 قيادات هم كمال عبدالله عزت رئيس مدينة الحوامدية بالجيزة إلى مركز ومدينة سمنود وعمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية إلى مركز ومدينة المحلة الكبرى وياسر عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس مدينة عزبة البرج بدمياط إلى مركز ومدينة قطور وعادل توفيق برغش رئيس حى عابدين بالقاهرة إلى رئيس مركز ومدينة بسيون.
واعتمد وزير التنمية المحلية اليوم الأربعاء رسمياً الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بناءً على العرض الذى قام به على رئيس مجلس الوزراء ، لافتًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء دفعة جديدة في العمل بالإدارة المحلية خلال المرحلة القادمة بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتطوير أداء الإدارة المحلية والعمل على راحة المواطنين.
وأكد وزير التنمية المحلية على أن الدولة تسعى للدفع بعناصر جديدة في الإدارة المحلية قادرة على العمل والعطاء في مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظات ، وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولى المسئولية لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى فى العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين بما يحقق رضاهم.