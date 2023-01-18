شكرا لقرائتكم خبر عن أول سيدة تحصل على الدرجة الممتازة بالمحليات: تقدمت للمسابقة 3 مرات ولم أيأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت حركة المحليات التي أصدرها اليوم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تعيين نجوى العشيرى سكرتير عام محافظة الغربية، على الدرجة الممتازة، لتصبح أول سيدة في المحليات تحصل على الدرجة الممتازة وتٌعين سكرتيرًا عامًا للمحافظة.

وقالت نجوى العشيرى سكرتير عام محافظة الغربية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تقدمت ثلاث مرات لمسابقة الحصول على الدرجة الممتازة وفي كل مرة لم توفق إلا في المرة الثالثة، قائلة :"لم أيأس في الحصول على الدرجة".

وتضمنت حركة المحليات تعيين كل من المهندس حازم محمد الأشمونى سكرتير عام محافظة القاهرة واللواء هشام كمال خشبة سكرتير عام محافظة القليوبية ونجوى العشيرى سكرتير عام محافظة الغربية واللواء أسامة أحمد الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء واللواء عبدالفتاح حمدى تمام سكرتير عام محافظة الفيوم واللواء عصام الدين الليثى سكرتير عام محافظة سوهاج ، وتعيين اللواء أحمد محمد الإسكندرانى سكرتير عام جنوب سيناء وسيد محمود عبدالله سكرتير عام محافظة الوادى الجديد ، كما تضمنت الحركة نقل اللواء شاكر محمد يونس سكرتير عام محافظة أسيوط إلى سكرتير عام محافظة الجيزة ونقل اللواء علاء بدران سكرتير عام الجيزة إلى سكرتير عام أسيوط .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الحركة السنوية تضمنت تصعيد عدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء إلى وظيفة سكرتير عام مساعد وهم وليد سيد البيلى رئيس حى الجمرك بالإسكندرية إلى سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية ، وعلى عبدالستار مرسى رئيس مركز ومدينة بنها إلى سكرتير عام مساعد الغربية ،، ومحمد منصور شعير رئيس مركز ومدينة نويبع إلى سكرتير عام مساعد جنوب سيناء وعدلى محمد مصلح أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج إلى سكرتير عام مساعد أسيوط ، وتعيين إيهاب حسن محمد سكرتير عام مساعد محافظة السويس ومحمد صلاح الدين ناجى سكرتير عام مساعد قنا ونقل علاء عبدالجابر عمر سكرتير عام مساعد أسيوط إلى سكرتير عام مساعد سوهاج .