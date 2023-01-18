شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف السادس الابتدائى بالجيزة يختتمون الامتحانات بنسبة حضور 98% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، غرفة العمليات بديوان عام المديرية؛ لمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، وذلك بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

جاء بذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير شئون الطلبة والامتحانات، ومديري المراحل.

وكشف وكيل الوزارة، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين من الصف الثانى الثانوى العام الذين تقدموا اليوم لأداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات بلغ 75927 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99%، كما أدى طلاب الصف السادس الابتدائي اليوم الختامي لمادة الدراسات الاجتماعية بإجمالي عدد متقدمين بلغ 221726 طالبا وطالبة بنسبة حضور 98%؜.

وتابع وكيل الوزارة، امتحانات التعليم الفني بمختلف التخصصات "زراعي – تجاري – فندقي – صناعي " والبالغ عددهم 33073 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 95.11%.

وأكد وكيل الوزارة، بعدم دخول الطلاب اللجان بأي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة والسماعات وشدد على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الإمتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

واستعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية، عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اجتماعا لمتابعة استعدادات الإدارات التعليمية لامتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، والتى ستنطلق يوم السبت القادم الموافق 21/1/2023، وذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع عددا من التعليمات، جاء أهمها كالآتي:

أولا: المراقب المقيم

-المراقب المقيم عضو من أعضاء غرفة العمليات بالإدارة المكلف بها.

-الالتزام بضرورة حضور فتح صناديق أوراق الأسئلة بمقر مركز توزيع الأسئلة بالإدارة المكلف كمراقب مقيم بها.

-الالتزام بحضور استلام صناديق أوراق الأسئلة يوميا من مركز توزيع الأسئلة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

-الإشراف ومتابعة توزيع مظاريف الأسئلة على اللجان داخل الإدارة المكلف كمراقب مقيم بها.

-متابعه وجود المراقبين المقيمين بلجان الإدارة المكلف بها أثناء استلام مظاريف الأسئلة من مركز توزيع الأسئلة بالإدارة.

-الالتزام بتفعيل غرفة العمليات في الإدارات والتبليغ على أي مشكلة أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة.

-التنبيه بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية والإضاءة الكافية باللجان

-التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة وحتى وصولها إلى لجان السير واتباع إجراءات أمنية مشددة لسلامة أوراق الأسئلة ومراجعة خطوط السير مع المدير العام.

-التنبيه على ضرورة المحافظة على سلامة أوراق الإجابة بعد انتهاء الامتحان وسرعة تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة.

-سرعة تجميع الإحصاء من المراحل وغرفة العمليات في أسرع وقت مع مراعاة السرعة والدقة علما بأن المقيد ثابت في كل يوم.

-يتم إرسال التقرير الخاص بالامتحانات يوميا عقب الانتهاء من الامتحان مباشره مستوفيا ومعبرا عن الواقع.

-في حاله وجود امر طارئ يستدعي تدخل أو أخذ رأي المديرية يتم الاتصال فورا بغرفة عمليات المديرية.

-إنشاء جروب واتس لسرعة التواصل مع المراقبين المقيمين في جميع اللجان بالادارة المكلف بها.

ثانيا: مدراء العموم

-الالتزام بتفعيل غرفة العمليات في الإدارات والتبليغ عن أي مشكله أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة.

-التنبيه بضرورة المتابعة الميدانية للجان ومواجهة اية مشكلات والتصدي لها وإبلاغ غرفة عمليات المديرية.

-التنبيه بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية والإضاءة الكافية باللجان.

-التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة عند تسليمها واستلامها من مراكز توزيع الأسئلة وحتى وصولها إلى لجان السير واتباع إجراءات أمنية مشددة لسلامة أوراق الأسئلة.

-متابعة أعمال تقدير الدرجات أولا بأول والتأكد من الانتهاء منها في الوقت المحدد ومتابعة نسبة المواد وإبلاغها فورا إلى شئون الطلبة.

-تعقيم اللجان وتوفير النظافة اللازمة لدورات المياه بصورة مستمرة يوميا لحماية الطلاب واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

-سرعة تجميع الإحصاء من المراحل وغرفة العمليات في أسرع وقت مع مراعاه السرعة والدقة علما بأن المقيد ثابت في كل يوم.

-إعداد خطة لزيارة جميع اللجان أثناء انعقاد الامتحان لحل المشاكل التي تطرأ وتزويدها بالأعداد اللازمة من المراقبين والملاحظين بما لا يتجاوز المعدلات المسموح بها.