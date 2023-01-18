شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستعد لافتتاح سلسلة منافذ سلعية بزهراء المعادى وبيتشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الجهود المبذولة من كل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة لمنافذ البيع الثابتة بنطاق أحياء المنطقة التي تم تشغيلها بجانب متابعة كل الاستعدادات والإجراءات التنفيذية لفتح منافذ جديدة لتشمل جميع أنحاء المنطقة تحت شعار المواطن أولا.

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أن المنافذ الثابتة التي تم توفيرها حتى الآن تشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين على شراء السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق ومنها زيوت الطعام والسكر والأرز وغيرها من المنتجات والسلع الأساسية، تسهيلا على المواطنين ومنها منفذ البيع بحي الأسمرات وشارع 9 بحي المقطم والذي لاقي رواجًا ملحوظًا من المواطنين طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وأوضحت أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار ومنع الاحتكار ونشر عدد كبير من المنافذ خاصة فى الأحياء الأكثر احتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين حيث تقوم الاجهزة المعنية بوضع الترتيبات النهائية استعدادا لفتح عدة منافذ جديدة بميدان الحرية وميدان العرب بالمعادي بالاضافة الى منافذ بزهراء المعادى و بمحيط عمارات بيتشو .

وأشارت إلى أن الأجهزة التنفيذية تنفذ كل التوجيهات بمتابعة المنافذ وضخ المزيد من السلع الأساسية وبكميات كافية أولا بأول لتلبية احتياجات المواطنين مع عرض قائمة الأسعار بأماكن واضحة، وتحديد الكميات الكافية لكل مواطن لعدم احتكار البعض للسلع المخفضة مع وجود فريق عمل للمتابعة المستمرة لحركة البيع والشراء و امداد المنافذ بالسلع من اجل استدامتها و هتحقيق الغرض التي اقيمت من اجله لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق في إطار الحرص على فتح العديد من المنافذ التي تغطي أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة.