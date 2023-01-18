شكرا لقرائتكم خبر عن بيطرى القاهرة: مجازر العاصمة تعمل بكامل طاقتها ومعدل الذبائح طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أن جميع المجازر بالعاصمة تعمل بشكل طبيعى، وتمارس عملها اليومى، عدا يوم الاثنين اجازة اسبوعية بالمجازر بدلا من الجمعة، مشيرا إلى أن ذروة العمل تكون قبل السابعة صباحا، مشيرا إلى أن كثافة المذبوحات فى مجزر البساتين الرئيسى للقاهرة يسير بشكل طبيعى.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، لـ الخليج 365، أن اعمال الذبح يبدأ باكر، وأن يوم الراحة الاسبوعي لجميع المجازر يتم تنظيف وتطهير العنابر والصالات وعمل الصيانة الدورية للمعدات والأجهزة خلاله.

وأشار زينهم، إلى أن هناك حملات مستمرة على المحال ومنافذ بيع اللحوم، محذرا من الذبح خارج المجازر، للفتا أنه يطبق علي محال الجزارة القانون 281 لسنة 49 والقانون 53 لسنة 66 الذى ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10000 جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة .

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى أنه يوجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أى مشكلات لحلها على الفور على الارقام الخاصة بمديرية الطب البيطري 27426993، و27427053 بالإضافة إلى رقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية 19561.

وفى السياق نشرت محافظة القاهرة أكثر من 100 معرض ومنفذ جديد للسلع الغذائية بجانب 2100 منفذ وجمعية استهلاكية قائمين بالفعل، وذلك لمواجهة غلاء الأسعار غير المبرر، ومواجهة احتكار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ومناسبة للجميع، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، مع استمرار الحملات الرقابية على كافة الأسواق والتجار.



جانب من عمليات الذبح



ذبح اللحوم



عمليات الذبح



عمليات ذبح اللحوم



عمليات ذبح لحوم